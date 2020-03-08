إنفوجراف.. إجراءات التعليم للوقاية من "كورونا" بين الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل تخوف كثير من أولياء الأمور والطلاب من الذهاب للمدارس مع انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات احترازية وإجرائية للوقاية من الأمراض الموسمية وكورونا، الخليج 365" يقدمها فى التقرير التالى. ـ متابعة الطلاب الوافدين من خارج جمهورية مصر العربية. ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الأزمة للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي. ـ حرص الطلاب بجميع المراحل الدراسية على غسل الأيدي طوال اليوم الدراسى بالماء والصابون. ـ تقليل تجمعات الطلاب فى المبنى المدرسى فى غير الضرورة بمسافة لا تقل عن متر واحد بين الطلاب. Advertisements ـ التنبيه على الطلاب لاستخدام المناديل عند العطس ـ عرض الطالب الذى تظهر عليه أى علامات إنفلوانزا على الطبيب. ـ يمنح الطالب الذى يصاب بإنفلوانزا إجازة حتى يشفى. ـ متابعة الحالة الصحية للطلاب خلال اليوم الدراسى من قبل الزائرة الصحية. ـ معاونة أولياء الأمور للمدرسة للإبلاغ عن أى إصابة بين أبنائهم.

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