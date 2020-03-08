شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا: لدينا تعاون كبير مع مصر فى مجال تعزيز حقوق المرأة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف السفير فى كلمته، إنه رغم ما تحقق من إنجازات للمرأة وما حصلت عليه من حقوق إلا أنه على أرض الواقع مازالت هناك أشكال عدة من الممارسات العنيفة ضد المرأة، وأقول فى هذا الصدد إنه على كل دولة أن تقوم بواجبها والعمل على تصحيح تلك الأوضاع، وإسبانيا ليست بمعزل عن ذلك ولكنها أستطاعت أن تصبح دولة رائدة فى وضع وتطبيق القوانين التى تعزز حماية المرأة وتناهض أشكال العنف ضدها.

وعلى صعيد التعاون بين مصر وإسبانيا، قال رامون: "لدينا تعاون كبير مع الحكومة المصرية لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها ومنحها مزيدًا من الفرصن، وضمن الجهات التى نتعاون معها المجلس القومى للمرأة لتنفيذ مشروعات مكافحة زواج القاصرات، وأيضا نتعاون مع مؤسسة معنية بمكافحة الزواج المبكر.

وفى إطار هذا الاحتفالية عقدت ندوة بعنوان "دور المرأة فى التعاون الدولي والثقافة في مصر" .

تناولت الندوة محاور تتعلق بالتحديات والإنجازات وخصوصيات المرأة المصرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النشاط الذي تقوم به الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل المساواة بين الجنسين فى الحقوق والثقافة فى مصر.



مدير الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى بالقاهرة



مدير الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى بالقاهرة

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