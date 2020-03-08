شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. غلق جزئى لطريق الواحات فى الاتجاهين لمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بكابلات كهرباء مول مصر مع مدينة الإنتاج الإعلامى مما يضطرهما لغلق طريق الواحات والطريق البطىء بالاتجاهين على أن تكون الأعمال على النحو التالى :-

غلق جزئى لطريق الواحات فى الاتجاهين تحديداً أمام مول مصر لمدة 7 أيام ابتداء من يوم الإثنين الموافق 9/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 15/3/2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهات المسئولة عن الأعمال بسرعة تنفيذ الأعمال وإعادة الشىء لأصله وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بصورة طبيعية فور الانتهاء، مشدداً على الالتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير. على أن يتم نشر اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشاد المركبات بمحيط مناطق الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بتعليمات اللوحات ولجان المرور لتفادى التكدسات.

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كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة عززت، اليوم الأحد، من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.