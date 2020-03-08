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الصحة تعلن ارتفاع عدد مصابى كورونا لـ55 حالة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، المتحدث باسم الوزارة، ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية إلى 55 حالة، مشيرًا إلى أن الرقم الأخير كان 48، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم.

وأشار "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إلى أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض المصاب القادم من صربيا، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.

 

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