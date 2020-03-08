شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول حالة وفاة لألمانى بـ"كورونا" فى مصر.. رفض العزل بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيان وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) ، حيث خاطبت الوزارة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادها بالمعلومات، لافتة إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

وأشارت إلى أنه على الفور قامت الوزارة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفي.