شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي إماراتي يصف الدول التي تهاجم مصر بالسفهاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الصحفي والمدون الإماراتي يعقوب الريسي الدول التي تهاجم مصر وصفهم بالسفاء لكونهم في كل بلاء يرمون التهم جزافاً على مصر.

التغريدة Advertisements وأضاف " الريسي" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعض السفهاء أصبح في كل بلاء يرمي التهم جزافا على #مصر ويتهكم بقراراتها ويستهزء بشعبها العظيم وينتقص من كوادرها الذكية ولو رجعنا قليلا بالذاكرة لوجدت أن العبيط من درّسه مصري ومن عالجه مصري ومن صمم منزله مصري ومن ساهم بتطور بلده مصري ولكنه الغرور ونكران الجميل ويبقى المصري أصيل".

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