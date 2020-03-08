شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تنشر لافتات منظمة الصحة للتوعية بكورونا فى المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة الاوقاف بنشر لافتات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للتوعية بفيروس كورونا بجميع مساجدها وأبانيها الرئيسية والفرعية من خلال ملصقات ودروس، ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الاطلاع على البوسترات المنشورة والتوعية بمضمونها في دروسهم ، واتخاذ اللازم نحو النظافة المستمرة لجميع المساجد، كما وجهت مديري المديريات بمتابعة ذلك وطباعة نسخ من البوسترات المنشورة وتعليقها في مكان بارز بالمساجد الكبرى ومقار المديريات.

ويواصل خط ساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان تقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة.