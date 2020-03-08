شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى: واثقون فى أنفسنا وحققنا اتفاقا يحقق المصلحة المائية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه تلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجاءت في إطار الاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة الأمريكية بمفاوضات سد النهضة.

كما تحدث خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، عن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناولت تفهم الموقف المصري، بجانب الاهتمام الذى توليه الإدارة الأمريكية لملف سد النهضة، وسعيها للتوصل لتوافق بين الأطراف الثلاث وقبولهم بالتوقيع على نص الاتفاق.

وقال سامح شكري: "نحن نثق في أنفسنا، وأننا حققنا من خلال التفاوض وحسن النية والمرونة اتفاقا متكاملا ومنصفا وعادلا يحقق المصلحة المائية المصرية بشكل كامل، ويحقق مصلحة الشركاء، وبالتالي نظل حريصين على السير قدمًا لإقرار المجتمع الدولي بفائدة النص والأعمال المشتركة لدى الدول العربية والأفريقية والمجتمع الدولي".