شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. طلاسم سحرية داخل صحن الكعبة خلال تعقيمه من كورونا.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حدث تاريخي، وغير عادى أقشعرت منه الأبدان، أخلت السلطات السعودية الخميس، الكعبة المشرفة، بالحرم المكي من الحجاج والمعتمرين، لأول مرة، تخوفا من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لما أعلنت المملكة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل، تم التعقيم، وبعد عملية التعقيم انتشرت شائعات كثيرة، عن وجود طلاسم داخل الكعبة.

1- 5 مارس الحرم المكى فارغا تماما من المعتمرين لتعقيم الصحن بعد زحف فيروس كورونا للعديد من الدول

2- أعادت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم يظهر فيه أنه عُثر على طلاسم سحرية مربوطة بالكعبة أثناء التعقيم.

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3- مقطع الفيديو قديم ونفته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل نحو ثلاث سنوات.

4- يعود مقطع الفيديو لعام 2017,

5- تضمن مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي على ورقة وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة.

6- رئاسة الحرمين قالت : الورقة تتضمن دعاء كتبه أحد الزوار أو المعتمرين"

7- اتخذت الجهة المختصة بالرئاسة الحرمين في حينه، الإجراء اللازم في مثل تلك الحالات