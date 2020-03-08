شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تشارك فى احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح وتكرم نماذج نسائية رائدة (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، التحية والتقدير للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام. Advertisements وقالت السيدة انتصار السيسي ـ في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "سعدت اليوم كثيراً بمشاركتي مع هذه النماذج النسائية الرائعة لما قدموه من أدوار رائدة وملهمة لنا جميعاً.. خالص الحب والتقدير لكل إمرأة مصرية داعين المولى أن يديم عليهم الصحة والقوة والسعادة".

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