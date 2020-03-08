شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تسلم جائزة السفارة الفرنسية لمشروع يعزز المساواة بين الرجل والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت الفنانة هند صبرى، وجمال أوبشو مستشار التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية، جائزة السفارة المصرية، والتى يبلغ قدرها 5 آلاف يورو لصالح مشروع مبتكر في مجال المساواة بين الرجل والمرأة.



وجاءت الجائزة لصالح مشروع مستقبل ولادنا، حيث جاءت المشروعات الثلاثة التى كانت مرشحة تتمثل فى مشروع لدعم 25 امرأة فى مجالات مهنية ذكورية ودعم مفهوم المرأة التى تعمل فى هذه المهن، وادخال الرجل فى المهام المنزلية والأسرية.

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ويأتى المشروع الثانى من مؤسسة المنيا للأطفال والذى يهدف إلى زيادة دخول المرأة فى القرى الفقيرة بمحافظة المنيا، ودعم حق المرأة للوصول إلى الوظيفة فى المصانع، ويتمثل المشروع الثالث فى مبادرة تأهيل الشباب فى جامعة جنوب الوادى لدعم مفهوم المساواة.

وافتتح ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة مساء اليوم، أمسية من تنظيم المعهد الفرنسي في مصر بالمنيرة، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) حول موضوع "المرأة والمعرفة".

وشاركت الفنانة هند صبري بصفة "الراعي الشرفي" لهذا الحدث الذي تم خلاله عقد مائدة مستديرة لتناول موضوع المرأة والمعرفة، بمشاركة راندا عبد العزيز محمود (أستاذة بالجامعة الفرنسية في مصر) والدكتورة جميلة بندربوس (جراحة) وجيزيل حادجي ميناغلو (عالمة أثار معمارية) بالإضافة إلى دارسين اثنين بتخصص الكهرباء (بسملة محمد ومحمد خالد) بالمدرسة الفنية للكهرباء تم تدريبهما ضمن برنامج يهدف إلى دعم الاندماج المهني والاجتماعي للشابات والشباب المصريين من خلال تأهيلهم في مجال المهن المتعلقة بالكهرباء والكيمياء والطاقة الصيانة.

