شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعلن وفاة 103 أشخاص فى يوم واحد بسبب كورونا.. وإجمالى الضحايا 366 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيطاليا ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 366 شخصا، ووفاة 103 فى يوما واحد.
وكانت الحكومة الإيطالية اليوم الأحد أعلنت إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا.
وكانت السلطات الإيطالية أعلنت - أمس - ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 5883 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 36 شخصا.
وتحتل إيطاليا المركز الثاني من حيث عدد الوفيات بعد الصين، التي بلغت 233 شخصا. وكانت السلطات الإيطالية فرضت، حجرا صحيا على ملايين الأشخاص فى شمالى إيطاليا، فى أحدث خطوات احتواء فيروس "كورونا" المستجد المتفشى فى البلاد.
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