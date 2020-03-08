فيديو.. رحلة علاج سائح أمريكى من فيروس كورونا بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق مات سويدر السائح الأمريكى رحلته السياحية فى مصر، والتى انتهت بإصابته بفيروس كورونا. عرض السائح الأمريكي العديد من الصور له داخل الأماكن السياحية في مصر. مات سويدر كان على متن الباخرة النيلية بالأقصر والتي تم تشخيص قرابة 33 حالة على متنها بفيروس كورونا. نشر السائح الأمريكي سويدر لقطات من داخل الطائرة التي حملت المصابين لمستشفى العزل. أشاد مات سويدر بالإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا في مصر. عبر السائح عن رحلته قائلا: "مصر جميلة بشكل مذهل". بصورة أخرى من داخل مستشفى العزل كتب سويدر على حسابه في "تويتر". "كان موظفو المستشفى ودودون للغاية حتى الآن، ولكنني منهك وأجرى العديد من الاختبارات".

تدوينه رقم 2 Advertisements حالة السائح الأمريكي تؤكد فعالية إجراءات الدولة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا.

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