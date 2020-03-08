شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: أنفقنا 23 مليار جنيه على شبكات التوزيع خلال العامين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه على مدار العامين الماضيين تم إنفاق 23 مليار جنيه على شبكات توزيع الكهرباء فقط، فى جميع محافظات الجمهورية، ومن المتوقع على حلول العام القادم إنهاء جميع هذه المشاكل القائمة حاليا فى الكهرباء.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، أن هناك خطة متكاملة لإحلال جميع المحولات الكهربائية المستهلكة واستبدالها بأخرى جديدة وبالفعل يتم العمل على ذلك فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أنه لا يوجد تخفيف الأحمال فى الكهرباء حاليا، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بتوصيل الكهرباء لجميع محافظات مصر بطاقة عالية، والخدمة للمواطنين أصبحت على أعلى مستوى.

وتابع أنه من دور الإعلام الإيجابي إعلان المشاكل التى تواجه المواطنين ثم تتولى الوزارة حلها على الفور. وذكر أن مشكلة محولات الكهرباء القديمة والمتهالكة فى الشرقية والذي طالب الأهالي بحلها تمت الاستجابة لهم، وعلى الفور تم إبلاغ المسئولين فى قطاع الكهرباء بالشرقية وتم تغيير هذه المحولات بأخرى.