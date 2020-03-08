شكرا لقرائتكم خبر عن وضع رئيس البرتغال تحت المراقبة 14 يوما للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية بإلغاء الزيارات الخارجية لرئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ووضعه تحت المراقبة لـ14 يوما للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

وكانت المديرية العامة للصحة فى البرتغال،قد أعلنت يوم الجمعة الماضى، عن إصابة 9 حالات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات المشتبه فى إصابتهم بالفيروس إلى 147 حالة.

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وأشارت مديرية الصحة البرتغالية - فى نشرة أصدرتها حول الوضع الوبائى فى البرتغال ونقلتها صحيفة (ذا برتغال نيوز) فى نسختها الإنجليزية - إلى إصابة 9 حالات مؤكدة من بينهم 5 حالات قادمة من إيطاليا وأسبانيا، لافتة إلى أن الـ4 الآخرين تمت إصابتهم نتيجة احتكاكهم بالحالات الخمس، التى وفدت إلى البلاد مؤخرًا.

وأوضحت أنه تم عزل 5 مرضى فى مستشفى بمدينة بورتو، وواحد فى سويمبرا و3 آخرين فى لشبونة، تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عاما.