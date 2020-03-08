أخبار مصر | غدًا.. "مشروعات النواب" تتابع ما تم تنفيذه من بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة القومية للبريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "مشروعات النواب" تتابع ما تم تنفيذه من بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة القومية للبريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، غدًا الاثنين، اجتماعها لمتابعة ما تم تنفيذه من بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور الدكتور عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية المشروعات.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الاثنين، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.