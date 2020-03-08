أخبار مصر | انتصار السيسي تكرم سيدات مصر.. وتؤكد: تاريخ المرأة ناصع ومشرف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار السيسي تكرم سيدات مصر.. وتؤكد: تاريخ المرأة ناصع ومشرف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهي تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها، مؤمنة بوطنها، متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة".

وعلقت قرينة الرئيس، على الصور قائلة: "سعدت اليوم كثيراً بمشاركتي مع هذه النماذج النسائية الرائعة لما قدموه من أدوار رائدة وملهمة لنا جميعاً. خالص الحب والتقدير لكل امرأة مصرية داعين المولى أن يديم عليهم الصحة والقوة والسعادة".

ونشرت السيدة انتصار السيسي، صورًا لها خلال تكريمها عددًا من النماذج النسائية وذلك في احتفالية جاءت تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وتابعت": "هذا ليس بجديد، فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع.. تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر".