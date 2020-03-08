أخبار مصر | غداً.. "خطة النواب" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. "خطة النواب" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب حسين عيسي، غدًا الاثنين، ثلاث اجتماعات لها، حيث يناقش الاجتماع الأول مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، طلب الإحاطة المقدم من النائب مدحت الشريف، بشأن أوجه القصور المتعددة في إدارة ملف القروض والمنح بواسطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وتستكمل اللجنة في اجتماعها الثالث، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الاثنين، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.

