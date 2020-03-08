أخبار مصر | بحضور ياسمين فؤاد.. "اتصالات النواب" تناقش دور "البيئة" في مجال المخلفات الإلكترونية غداً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور ياسمين فؤاد.. "اتصالات النواب" تناقش دور "البيئة" في مجال المخلفات الإلكترونية غداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعين لها، غدًا الاثنين، وذلك لمناقشة دور وزارة البيئة في مجال المخلفات الإلكترونية وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الاثنين، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.

