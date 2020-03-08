أخبار مصر | غداً.. "دينية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقـاف "الكاثوليكية" و"الإنجيلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. "دينية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقـاف "الكاثوليكية" و"الإنجيلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها، بعد غدٍ الثلاثاء، اسـتمرار نظـر مشـروع القــانون المقـدم مـن الحكومـة بشأن إصدار قـانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بالاشتراك مه مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والخطة والموازنة، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الاثنين، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.