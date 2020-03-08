أخبار مصر | غدًا.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، الأسبوع الجاري عقد اجتماعاتها، حيث يشهد اجتماع اللجنة، غدًا الاثنين، استكمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكاتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حبيب بشأن عدم تثبيت 300 طبيب بطري من العاملين علي حساب الصناديق الخاصة رغم قيامهم بالعمل واحتياج الدولة إلي تعيين أطباء بيطريين، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران بشأن المطالبة بتوفير الادوية اللازمة للقوافل البيطرية للخيالة والجمالة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.