أخبار مصر | غدًا.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حبيب بشأن عدم تثبيت 300 طبيب بطري من العاملين علي حساب الصناديق الخاصة رغم قيامهم بالعمل واحتياج الدولة إلي تعيين أطباء بيطريين، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران بشأن المطالبة بتوفير الادوية اللازمة للقوافل البيطرية للخيالة والجمالة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.
كما تناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد حماد بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إنهاء بناء إجراءات مدرسة في محافظة الدقهلية.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، غدًا الاثنين، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.