مصر | نشرة حوادث الخليج 365: كشف ملابسات اختطاف خليجي في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: كشف ملابسات اختطاف خليجي في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



غدًا.. ثاني جلسات طعن المحكوم عليهم حضوريا بقضية فض رابعة

تنظر محكمة النقض، غدا الإثنين، ثانى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

للمزيد هنا غدًا.. ثاني جلسات طعن المحكوم عليهم حضوريا بقضية فض رابعةتنظر محكمة النقض، غدا الإثنين، ثانى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".للمزيد هنا "النيابة" تأمر بحبس عصابة اختطفت "خليجي" في أكتوبر 4 أيام

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر أن هناك 8 أشخاص وراء ارتكاب واقعة اختطاف مواطن خليجي بمدينة 6 أكتوبر، وكان المدبر الرئيسي هو صاحب مكتب استيراد، والذي تجمعه علاقة عمل بينه وبين المجنى عليه.

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طلبوا فدية مليون جنيه.. كشف ملابسات اختطاف "خليجي" في أكتوبر

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات اختطاف عربي الجنسية، وطلب فدية مليون جنيه، وتمكنت القوات من تحريره، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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ننشر تفاصيل تقرير الطب الشرعي في واقعة اغتصاب طفل على يد حلاق

تسلمت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد تقرير الطب الشرعي في واقعة اغتصاب طفل على يد

حلاق في منطقة حلوان.

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شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.