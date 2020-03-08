مصر | "النيابة" تأمر بحبس عصابة اختطفت "خليجي" في أكتوبر 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النيابة" تأمر بحبس عصابة اختطفت "خليجي" في أكتوبر 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر أن هناك 8 أشخاص وراء ارتكاب واقعة اختطاف مواطن خليجي بمدينة 6 أكتوبر، وكان المدبر الرئيسي هو صاحب مكتب استيراد، والذي تجمعه علاقة عمل بينه وبين المجنى عليه.

وبمواجهه المتهم الرئيسي، اعترف بارتكاب الواقعة، أنه خطط لاختطافه لعلمه بثرائه، فاتفق مع أشخاص أخرين لمساعدته في ذلك، وتم احتجازه بإحدى المزارع محل عمله، وذلك تمت حراسته بداخلها من قبل شركائه تحت تهديد السلاح.

فيما أمرت نيابة أكتوبر، بحبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح المضبوط.

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، فى ضبط 8 أشخاص مرتكبى واقعة اختطاف خليجي وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحة فى الجيزة.

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وتلقى قسم أول أكتوبر بلاغا من سيدة 40 سنة تحمل إحدى جنسية الدول العربية وقررت بخروج زوجها 41 سنة يحمل نفس الجنسية وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول.