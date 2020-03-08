شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن القائمة المبدائية لمرشحى دائرة سمالوط وتفتح باب الطعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القائمة المبدئية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية على المقعد الخالى بدائرة سمالوط بالمنيا لوفاة نائبها والتى بلغ فيها عددهم 5 مرشحين، وذلك بعد موافقة المجلس عليها بعد غلق باب الترشح.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن لجنة تلقى أوراق المرشحين بمحكمة المنيا الابتدائية استقبلت على مدار الأيام الماضية 7 طلبات، وعقب غلق باب الترشح بدأت لجنة فحص أوراق المرشحين فى مراجعة الأوراق وتبين استيفاء 5 مرشحين للأوراق المطلوبة بينما تم استبعاد اثنين لعدم استيفاء احدهما المستندات المطلوبة، وثبوت إيجابية تحليل الكشف عن المواد المخدرة للمرشح الثانى.

وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن لجنة فحص أوراق المرشحين رفعت القائمة المبدائية التى تضمنت 5 أسماء إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقد اجتماعا اليوم لفحص قائمة المرشحين المبدائية وانتهت المداولات بين أعضاء الهيئة إلى الموافقة على القائمة وإعلانها بشكل رسمى اليوم متضمنة أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية.

وتضمنت القائمة المبدائية أسماء المرشحين وهم سامى سنوسى أحمد صميدة، رمز الحصان، حيد مصطفى على عامر رمز القلم، وحربى محمد ماضى أحمد رمز الأسد، وإبراهيم راشد إبراهيم محمد رمز المدفع، وعمانوئيل عاطف فوزى ميخائيل رمز التمساح.

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ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فيحق للمرشحين المقبولين أو المستبعدين من الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة المبدائية للمرشحين، أمام محكمة القضاء الإداري، على أن تفصل فى الطعون حتى يوم 15 مارس.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الفصل فى الطعون، القائمة النهائية للمرشحين، وبدء فترة الدعاية، اعتبارا من 16 مارس، ويكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات فى 23 مارس، وتبدأ الانتخابات فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، وفى الداخل يومى 5 و6 أبريل.