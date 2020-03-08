شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثانى.. "أسنان النهضة" تحصد المركز الأول بمسابقة أسنان مصر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقا من إيمان جامعة النهضة بضرورة تأهيل طلابها علميًا وعمليًا وصقل مواهبهم من أجل جيل جاهز لبكرة، وثقة الجامعة فى تميز طلابها، شاركت كلية طب الفم والأسنان يوم 6 مارس 2020 فى المسابقة الرسمية لأوائل طلاب طب الفم والأسنان بجمهورية مصر العربية التى ينظمها المركز القومى لبحوث الأسنان بالتعاون مع شركة الاتحاد المصرى لخدمات طب الأسنان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء والدكتور أحمد جمال عميد كلية طب الفم والأسنان، وبإشراف كل من الدكتور محمد المفتى والدكتورة جيلان الجندى وبحضور اتحاد طلاب جامعة النهضة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة النهضة، تنظم المسابقة بمشاركة 18 جامعة حكومية وخاصة، وتضمنت المسابقة ثلاثة أقسام هى النظرى والعلمى والأنشطة، وحصلت كلية طب الفم والأسنان جامعة النهضة على المركز الأول فى المسابقة النظرية للعام الثانى على التوالى، وفاز بها الطالبة هند محمد حسن والطالب سعد محمد فخرى والطالبة فدوى هانى محمد.

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كما حصلت الجامعة على المركز الأول فى مسابقة الأنشطة (DSC) والتى تضمنت المشاركة المجتمعية بالقوافل الطبية وتوعية المدارس على مستوى محافظة بنى سويف والقرى المحيطة بها، وفاز بها الطلاب محمد عبد الراضى المفتى، محمد رشاد خير الله، محمد طه.

بينما حصل على المركز الثالث فى عرض الحالات العملية لأطباء الامتياز فى مسابقة comprehensive case الأطباء محمد عبد العظيم، نابل رامى، أحمد كامل محمد.

والجدير بالذكر أن مسابقة أسنان مصر تقام كل عام، وهذا العام تشكلت اللجنة من أساتذة المركز القومى للبحوث، الدكتور محمد الظواهرى وكيل شعبة أسنان بالمركز القومى للبحوث، والدكتور وائل أبو زيد، ويقوم بتنظيم المسابقة على مستوى صعيد مصر محمد حسنى على طبيب امتياز.