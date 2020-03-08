شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى الكويت فى إطار جولاته العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى الكويت، مساء اليوم الأحد، قادما من العراق، فى إطار جولاته العربية التى يقوم بها على مدى أربعة أيام، وكان فى مقدمة مستقبلى وزير الخارجية المصرى بمطار الكويت الدولي، وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الكويتية.

ومن المقرر، أن يلتقى وزير الخارجية، صباح غدا الاثنين، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وسلم وزير الخارجية سامح شكرى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالى فى هذا الصدد، مُعربا عن تقدير مصر لموقف المملكة خلال ا‬جتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى الذى عُقد يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربى الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول السد.

تجدر الإشارة إلى أن جولة وزير الخارجية، تشمل (الأردن، والكويت، والسعودية، والعراق، وسلطنة عُمان، والبحرين، والإمارات)؛ حيث ينقل رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ملوك وقادة الدول السبع الشقيقة.