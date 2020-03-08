أخبار مصر

وزير الخارجية يصل إلى الكويت فى إطار جولاته العربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى الكويت فى إطار جولاته العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى الكويت، مساء اليوم الأحد، قادما من العراق، فى إطار جولاته العربية التى يقوم بها على مدى أربعة أيام، وكان فى مقدمة مستقبلى وزير الخارجية المصرى بمطار الكويت الدولي، وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الكويتية.

 

ومن المقرر، أن يلتقى وزير الخارجية، صباح غدا الاثنين، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

Advertisements

وسلم وزير الخارجية سامح شكرى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالى فى هذا الصدد، مُعربا عن تقدير مصر لموقف المملكة خلال ا‬جتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى الذى عُقد يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربى الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول السد.

 

تجدر الإشارة إلى أن جولة وزير الخارجية، تشمل (الأردن، والكويت، والسعودية، والعراق، وسلطنة عُمان، والبحرين، والإمارات)؛ حيث ينقل رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ملوك وقادة الدول السبع الشقيقة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يصل إلى الكويت فى إطار جولاته العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا