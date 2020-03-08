شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية بميلانو تناشد الجالية بضرورة توخى الحذر للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت القنصلية العامة المصرية فى ميلانو، اليوم الأحد، المواطنين المصريين فى دائرة الاختصاص بشمال إيطاليا بضرورة توخى الحذر للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ؛ وذلك فى ضوء تركز انتشار الفيروس فى مقاطعات شمال إيطاليا، ودعت القنصلية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة بما فى ذلك الإبقاء على مسافات آمنة مع الأشخاص عند التعامل معهم وتجنب التواجد فى أماكن التجمعات وبقاء كبار السن بالمنزل والحد من الخروج من المنزل.

وأكدت القنصلية العامة المصرية، أنها على اتصال دائم بالسلطات الإيطالية فى دائرة الاختصاص ومع المواطنين المصريين للاطمئنان عليهم، وذلك انطلاقاً من واجبها نحو رعاية كافة أبناء الجالية المصرية فى شمال إيطاليا.

وطالبت القنصلية بضرورة الإبلاغ عن أية حالات إصابة بين أبناء الجالية المصرية حتى يتسنى للبعثة المتابعة واتخاذ اللازم فى هذا الشأن وذلك عبر صفحة البعثة على موقع التواصل الاجتماعى (القنصلية العامة لمصر فى ميلانو) وهاتف الطوارئ المخصص لهذا الغرض (3890048448 ) بالإضافة إلى البريد الإليكترونى الخاص بالبعثة وهو :

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و من جهتها، فرضت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، حجرا صحيا على ملايين الأشخاص فى شمالى إيطاليا، فى أحدث خطوات احتواء فيروس "كورونا" المستجد المتفشى فى البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى جيوسيبى كونتى - عبر حسابه الرسمى عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - عن توقيع مرسوم رئاسى سيفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة فى شمال إيطاليا، موضحا أن المناطق المشمولة بالحجر هى كامل منطقة لومبادريا التى تضم مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومنطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتى والتى يعيش فيها أكثر من 16 مليون شخص، موزعين على 14 مقاطعة.