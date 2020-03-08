شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد افتتاح تطوير المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الاثنين، مراسم الاحتفال بافتتاح المقر الخدمى للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حيث من المقرر أن تفتح القباج المقر بعد انتهاء أعمال التجديدات والتطويرات، حيث ستتفقد الوزيرة صالة التأهيل الطبيعى بالمقر والعيادات الطبية وصالة النداء الآلى وغرفة التحكم.

ويهدف دور المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين إلى تقديم خدمة متميزة لرعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين في جميع النواحي، وذلك في إطار حرص الدولة على وضع النظم والضوابط التى تضمن تقديم الرعاية والإهتمام لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات "الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية"، باعتبارهم قوة أساسية فى نهضة وبناء وتنمية المجتمع كذلك تكريم الشهيد وتخليد ذكراه وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين بأحدث الوسائل والأساليب الحديثة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، قد أكدت إن هدف البنك الأساسى هو الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والعمل على مساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام مما جعله البنك الرائد فى مصر لتقديم منتجات وخدمات اجتماعية وتنموية متكاملة، حيث يقدم البنك مساعدات العينية تشمل المساهمة فى دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضى بالمجان، حيث بلغ إجمالى المساعدات أكثر من 24 مليون جنيه تقريبا ففى إطار سعى البنك للمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية بالقرى وتحقيق التكافل الاجتماعى بين المواطنين وبرامج المساعدات يعتبر من الأنشطة الأساسية التى يقدمها البنك من أجل تقديم العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجا للتغلب على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التى تمر بها، وتتمثل برامج المساعدات التى يقدمها بنك ناصر فى مساعدات نقدية ومساعدات عينية من خلال الإدارة العامة للمساعدات بالبنك .

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وأضافت نيفين القباج، أن المساعدات النقدية تشمل المساهمة فى رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل والتى يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التى تمر بها الأسرة مثل الأسرة المعيلة والأيتام والأسر التى تعانى من الأمراض المزمنة تقديم مساعدات نقدية وعينية فى حالات الكوارث والنكبات .

وأوضحت الوزيرة أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع خطط وسياسات البنك، وذلك بتغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسى المتحركة والدرجات البخارية وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التى تساعدهم على التغلب على اعاقتهم حتى يكون قادرًا على الحركة والاعتماد على نفسه بل وقادرًا على العمل الذى يلائمه حيث ساهم البنك فى تقديم دراجات بخارية واجهزة تعويضية بمبلغ 623 ألف جنيه تقريبا