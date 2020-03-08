شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية دينا سالم تزور الخليج 365 للتعاون فى تبادل المحتوى الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "مال وأعمال" على شاشة إكسترا نيوز، يرافقها الإعلامى محمد ناقد رئيس تحرير البرنامج، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، وتجولت داخل المؤسسة للتعرف على دورة العمل فى مختلف أقسام والتعرف على آليات العمل بداخلها، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، ودندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، الذين رافقوها فى جولة داخل صالة التحرير.

وأطلعت الإعلامية دينا سالم، على عمل الأقسام داخل الجريدة، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وأكدت الإعلامية دينا سالم فى تصريحات لها على هامش الزيارة، أن زيارتها تأتى فى ظل التكامل بين الخليج 365 والبرامج التلفزيونية التى تقدم محتوى جيد، والتعاون المثمر فى تبادل هذا المحتوى المفيد للمواطن المصرى.