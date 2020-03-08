الداخلية: مدّ قبول طلبات "حج القرعة" لـ12 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مدّ فترة قبول طلبات الحج حتى الخميس 12 مارس الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان مساء اليوم، إن القرار بمناسبة البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لحج القرعة، وفتح باب التقديم بالمراكز والأقسام بمديريات الأمن لموسم حج 1441هـ / 2020.

وأضافت أنه تقرر مدّ فترة قبول طلبات الحج بالمراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن، وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف، لتصبح حتى يوم الخميس الموافق 12/3/2020م، تيسيرًا على المواطنين.