استدرجه بالألعاب الإلكترونية.. المشدد 6 سنوات لعامل هتك عرض طفل في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه بمدينة نصر. صدر الحُكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي. نسبت النيابة للمتهم "محمد.ص"، عامل بمطعم، تهمة خطف الطفل " عمر.م" بأن استدرجه إلى محله مستغلًا طفولته، وأوهمه بإجراء بعض الألعاب الإليكترونية، بالإضافة لاقتران تهمة الاختطاف بهتك عرض المجني عليه.

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