احتجزوه داخل مزرعة.. الأمن العام يضبط 8 متهمين باختطاف خليجي في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 8 أشخاص متهمين باختطاف أجنبي وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه في الجيزة.

كان قسم أول أكتوبر تلقى بلاغًا من سيدة 40 سنة تحمل إحدى جنسية الدول العربية وقررت بخروج زوجها 41 سنة يحمل نفس الجنسية وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول، مضيفة أنها علمت من شخص تربطه علاقة صداقة وعمل بزوجها بتلقيه اتصال هاتفي من رقم "حدده" أخبره خلاله المتصل بتواجد المتغيب صحبتهم وطلبوا مبلغ مليون جنيه فدية نظير إطلاق سراحه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبي الواقعة 8 كل من: صاحب مكتب استيراد خضروات وفاكهة، وسائق، وعاطل وشقيقه، و3 عمال، وسمسار.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمني "القليوبية، المنوفية و الجيزة".

وأسفرت عن ضبطهما وقرر صاحب مكتب الاستيراد وجود علاقات تجارية بينه والمجني عليه ونظرًا لعلمه بثرائه فعقد العزم على اختطافه وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع الآخرين واقتياده إلى إحدى المزارع بالطريق الصحراوي محل عمله.

أرشد المتهم عن مكان احتجاز المجني عليه بإحدى المزارع بطريق القاهرة -إسكندرية الصحراوي، حيث أمكن تحريره وضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتناوب على حراسة المختطف باستخدام السلاح المضبوط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.