مديرة "معامل الصحة": 6 مقرات جديدة هذا الأسبوع.. ولا نسمح بتحليل كورونا في المراكز الخاصة (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار– أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية المعامل المركزية بوزارة الصحة، عن تجهيز عدد من المعامل بالمحافظات تصل إلى 6 أماكن؛ لاستيعاب الطلب المتزايد على استخراج شهادات تحليل PCR للمسافرين إلى السعودية، على أن تبدأ عملها هذا الأسبوع.

وقالت "الجندي" في حوار لمصراوي، إنه تم استيراد كواشف جديدة خلال الأيام الماضية، على أن يصدر التحليل قبل السفر بـ 24 ساعة وفق ما طلبت الحكومة السعودية، موضحة أنه لا يُسمح للمعامل الخاصة بإجراء هذه النوعية من التحاليل لـ"خطورتها على الأمن القومي" حال اكتشاف حالة إيجابية للفيروس وعدم الإبلاغ عنها.. وإلى نص الحوار:

متى تم إبلاغكم بقرار إجراء تحاليل PCR للمسافرين إلى السعودية؟

قبل يومين عندما اتخذت الحكومة السعودية هذا القرار، وعلى الفور تم عقد اجتماعات طارئة، وتجهيز المعامل ورفع درجة الطوارئ، وبالفعل كواشف التحاليل متوفرة لدينا وبكميات كبيرة، والشهادة ستخرج معتمدة من المعامل لأنني سمعت على مدار الساعات الماضية بعض المزاعم بشأن نقص الكواشف وعدم اعتماد الشهادة وهذا غير صحيح.

ما إجراءات الحصول على التحليل للمسافرين؟

السعودية طلبت من وزارة الصحة أن يكون التحليل في خلال 24 ساعة قبل سفر الراكب، على أن يأتي المسافر معه عدة أوراق تشمل: جواز السفر، وتذكرة السفر لكي نتأكد أن التحليل قبل سفره بـ 24 ساعة.

ما تكلفة التحليل؟

تكلفة التحليل للمصري ألف جنيه وغير المصري 70 دولار.

متى تخرج النتيجة؟

المسافر يتسلم التحليل في اليوم التالي مباشرة قبل سفره.

هل تم إخطاركم من دول أخرى بإجراء تحاليل للركاب المسافرين إليها؟

حتى الآن، السعودية فقط هي من أبلغتنا بهذا الإجراء.

هل الكواشف الموجودة حالياً تكفي لتحليل كل هذه الأعداد بالنظر إلى الزحام الشديد اليوم؟

لدينا كميات كبيرة من الكواشف، وتم شراء احتياجاتنا الأسبوع الماضي، من موازنة وزارة الصحة من أفضل الأماكن المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وذات جودة مرتفعة.

بعيدًا عن تحاليل المسافرين.. كيف يتم التعامل مع عينات حالات المشُتبه في إصابتهم بكورونا؟

تأتي لنا عينات مشتبه في إصابتها بكورونا من جميع الأماكن لأن الأمر كان مركزيا حتى اليوم، سواء من الحميات والمستشفيات الخاصة والترصد الوقائي، وآخر مثال على ذلك المسح الذي تم في الأقصر وأسوان جراء إصابة الباخرة السياحية، وإذا ظهرت أي حالة إيجابية في أي مكان يتم مسح جميع المخالطين للحالة، وإجراء تحاليل لهم، إذا ظهرت سلبية يخضعوا للحجر الصحي سواء منزليا أو داخل مكان آخر، وإذا خرجت إيجابية يتم تحويله إلى مستشفى العزل.

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متى تظهر نتيجة تحليل عينات المشتبه في إصابتهم بكورونا؟

الرد لا يتجاوز 5 ساعات، وتكون النتيجة دقيقة للغاية.

ما خطتكم للتعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد الراغبين بإجراء تحليل PCR أو الحالات المشتبه في إصابتهم بكورونا؟

بعد تزايد عدد الحالات وطلب السعودية إجراء تحليل للمسافرين إليها، بدأنا تجهيز أماكن جديدة بخلاف المعامل المركزية وقسمنا محافظات مصر إلى أقاليم (كل 3أو 4 محافظات لهم معمل خاص) ويتم إرسال الحالات المشتبه فيها، لأن الضغط كبير على المعامل المركزية لاسيما أننا فتحنا باب التحليل للمسافرين إلى السعودية.

ما عدد الأماكن التي يجري تجهيزها حاليا؟

حتى الآن يتم تجهيز معامل في: أسوان، المنيا، الإسكندرية، بورسعيد، معمل مشترك الشرقية، معمل شرم الشيخ الدولي، والمعامل المركزية، وسيتم خلال هذا الأسبوع البدء في إجراء التحاليل بهذه المعامل.

بعض المواطنين يرغبون في إجراء تحليل للاطمئنان على أنفسهم.. هل تنصحون بذلك؟

من الممكن إجراء التحليل لهم، ولكن يستحسن أن يذهب الشخص إلى مستشفى الحميات في البداية وهناك يجري مناظرته طبيا وقياس درجة حرارته، وإذا كانت الأعراض غير طبيعية سيتم سحب عينة منه وإرسالها إلى المعامل المركزية تلقيائيا.

هل طلبتم زيادة عدد العاملين في المعامل المركزية؟

نحن في حالة طوارئ حاليا والعاملون يواصلون "الليل بالنهار وناس بتبات في المعامل"، ونحن في الطبيعي نعمل 24 ساعة، وفي وحدة الفيروسات تم إعداد النبطشيات طوال اليوم مع تواجد رئيس الوحدة باستمرار وكذلك كل العاملين في المعامل، بخلاف الاجتماعات التي نعقدها لمتابعة الأوضاع باستمرار.

وماذا عن تجهيز معمل خاص داخل مستشفى النجيلة بمطروح لتحليل عينات المصابين؟

بالفعل جهزنا معملا خاصا في مستشفى النجيلة وقت تجهيزه على أعلى مستوى مثل المعامل المركزية ومن يعمل هناك من المعامل هنا ويتم إجراء تحاليل المتواجدين في المستشفى في هذا المعمل، لسهولة خروج النتائج.

هل هناك معامل خاصة يُسمح لها بإجراء مثل هذه التحاليل؟

هذا الأمر يضر بالأمن القومي لمصر، وخطورته أن تكون هناك إصابات ولا يتم الإعلان عنها، لأننا بحاجة إلى تبادل بيانات بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية بخصوص حالات الاشتباه والإصابة لكي نعرف المخالطين للحالات حال وجود إصابات، والوزارة نبهت على المعامل بهذا الأمر وبصدد إصدار قرار لحظره.

ما عدد العينات التي تم تحليلها منذ بداية الأزمة؟

العدد تضاعف منذ يوم الخميس الماضي بالنسبة لعدد حالات الاشتباه في الإصابة، بخلاف الزيادة الكبيرة التي حدثت يوم الأحد للمسافرين إلى السعودية.

ما التحاليل التي يتم إجرائها للشخص المصاب بكورونا؟

يتم إجراء تحاليل تأكيدية كل 48 ساعة للحالات المصابة بكورونا، بخلاف تحاليل صورة دم ووظائف كبد وكلى وغازات الدم لكي نعرف مدى تضرر الرئة جراء الإصابة بالفيروس، عبر سحب مسحة من الأنف والحلق.