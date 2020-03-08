​"اقتراحات النواب" توجه الحكومة بإعداد خطة شاملة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وجهّت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، وزارة النقل بضرورة إعداد خطة شاملة ومتكاملة وفق الضوابط المنصوص عليها، لتقنين أوضاع الباعة الجائلين في مختلف القطارات، على أن يكون تواجدهم وفق تصاريح متوافق عليها من الجهات المعنية، وعدم ترك الأمر مستمر بالعشوائية القائمة التي تثير بشكل دائم إشكاليات تضر بالمجتمع المصري.

جاء ذلك في إطار مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن ضرورة تقنين وضع الباعة الجائلين داخل القطارات الأولى والثانية والثالثة العادية، مستثنيًا القطارات المميزة، لأن لديها شركات خاصة تقدّم الخدمة وبيع الطعام للمواطنين داخل عربات القطار.

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وأوضح الغول، أن هذا الملف لابد من وضع حلول له على أرض الواقع، حيث وزارة النقل والمواصلات أمامها خيارين إما أن تحيله لشركات مختصة فقط فى تقديم الخدمة للمترددين على القطار، أو أن تقوم هي بتخصيص إدارة معينة لهذا الأمر، مثل إدارة التطوير، من شأنها عمل تصاريح لوجود الباعة وفق ضوابط وهو بدوره سيترتب عليه تقنين أوضاع الباعة الجائلين مقابل دفع رسوم رمزية، فضلًا عن أنه سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي والكشف على الباعة جنائيًا وسياسيًا، واستبعاد من لم يتم اتهامهم بجريمة مخلف للشرف والإهانة، وتخصيص زي معين ورقم محدد.

وأفاد الغول، بأن هذا المقترح يؤدي إلى تنظيم أعمال الباعة الجائلين وتواجدهم داخل القطارات في إطار رسمي تحت رقابة الدولة بصورة شرعية، فضلًا عن استفادة الدولة من الرسوم الذي تقدم وتقليل نسبة البطالة كما أنه سيكون هناك نوع من الاطمئنان لدى المواطن من الطعام الذي يتناوله.

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