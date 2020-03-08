نقيب الفلاحين يكشف أكبر عائق أمام تنمية الثروة الحيوانية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن قطاع الثروة الحيوانية، أحد أهم القطاعات التي تمس بشكل مباشر حياة المصريين وخاصة الفلاحين منهم، مشيرًا إلى أن القطاع هو المصدر الأساسي، لإنتاج اللحوم والألبان والاصواف والجلود والبيض.

وأضاف نقيب الفلاحين، اليوم الأحد، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، ورغم وصول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، إلا أننا مازلنا نستورد 40% من احتياجتنا من اللحوم الحمراء، و20% من الألبان.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن العلف هو أكبر عائق أمام تنمية هذا القطاع المهم، نظرًا لقلة المراعي الطبيعية في مصر، والاعتماد الأساسي على الأعلاف الخضراء أو المصنعة باهظة الثمن، بحسب ما قال.

وأوضح عبدالرحمن، أن المربين المصريين، يستوردون 95% من احتياجاتهم، بواقع 2.5 مليون طن فول صويا سنويًا وحوالي 8 ملايين طن ذرة صفراء.