في زمن "كورونا".. حلم السّفَر على أبواب مَعامل "الصّحة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

تصوير- محمد حسام الدين وعلاء أحمد نادر نبيل:

صباح اليوم، توافد مئات المواطنين على شارع ريحان في وسط القاهرة، قاصدين أبواب الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة، لعمل تحليل فيروس "كورونا" المستجد، الذي أفزع العالم عابراً القارّات، موزّعاً الخسائر، واستنفرت الدول لمواجهته بإجراءات مشدّدة.

جاء المئات من أماكن متفرّقة ومحافظات شتّى، يبحثون عن حلم السّفَر، إلى السعودية التي أصدرت قراراً، أمس، يشترط حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr، قبل السفر بـ24 ساعة، وإثبات عدم الإصابة بكورونا.

بمرور الوقت كان الزحام يشتد، الضجيج يملأ المكان، لم تُفتح أبواب معامل الصحة حتى الظهيرة، الموظفون يتحدثون مع المواطنين عبر النوافذ، همهمات يتناقلها الحشود، الذي جاءوا حاملين جوازات سفرهم وارتدى أغلبهم "كمامات"، لا معلومة مؤكدة تزيل القلق، يمر الوقت ثقيلاً على الحالمين بالسفر، افترش بعضهم الأرض ليستريح، وآخرون اعتلوا الأشجار أمام بوابة المعامل، قبل أن تفتح أمامهم لإجراء التحاليل.