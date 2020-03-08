فحص العاملين بأحد فنادق أسوان في إطار مكافحة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أجرّت الشركة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث"، التحاليل الخاصة بفيروس كورونا على جميع العاملين في أحد فنادق أسوان.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، فأن ذلك يأتي استجابة سريعة لتوجيهات ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية لمواجهة فيروس كورونا بين الفنادق والمنشآت السياحية.

وقال شريف بنداري رئيس شركة إيجوث، إن جميع الفنادق التابعة رفعت درجة الاستعداد القصوى بالفنادق، مؤكدًا في الوقت ذاته اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا بين هذه المنشآت.

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