محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:
أعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشأت الفندقية، شراء 1000 جهاز آشعة فوق الحمراء (infrared) وتوزيعها على الفنادق الثابتة والعائمة للكشف على النزلاء والعاملين فيها، في إطار مكافحة فيروس "كورونا".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، مع مديري الفنادق والمراكب العائمة، الذي عقده وزراء السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني على هامش زيارتهم إلى مدينة الأقصر.
وقال فوزي في بيان، إنه تم التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء، للتفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة كمرحلة أولى في الأقصر طبقًا للمعايير الدولية، موضحًا أن الشركة ستبدأ عملها أول الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر السياحة: تعاقدنا على 1000 جهاز للكشف عن "كورونا" في الفنادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.