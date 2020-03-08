السياحة: تعاقدنا على 1000 جهاز للكشف عن "كورونا" في الفنادق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشأت الفندقية، شراء 1000 جهاز آشعة فوق الحمراء (infrared) وتوزيعها على الفنادق الثابتة والعائمة للكشف على النزلاء والعاملين فيها، في إطار مكافحة فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، مع مديري الفنادق والمراكب العائمة، الذي عقده وزراء السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني على هامش زيارتهم إلى مدينة الأقصر.

وقال فوزي في بيان، إنه تم التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء، للتفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة كمرحلة أولى في الأقصر طبقًا للمعايير الدولية، موضحًا أن الشركة ستبدأ عملها أول الأسبوع المقبل.