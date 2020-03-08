احتفالاً بيوم الشهيد.. فتح المتاحف العسكرية مجانًا للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قررت القوات المسلحة، فتح المتاحف والمزارات العسكرية، ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر، لاستقبال المواطنين، بالمجان اعتبارًا من التاسع حتى 15 من مارس الجاري، احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن ذلك يأتي حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب، وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.
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