​"البحوث الزراعية": 3 ملايين و480 ألف فدان قمح.. وهذه الأصناف محظور زراعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعي، إن الموسم الزراعي الحالي مستقر بوجه عام، مشيرًا إلى أن زراعة القمح على قمة المنحنى لطرد السنابل والإخصاب لتكوين الحبوب.

وتبلغ المساحة المنزرعة حتى الآن 3 ملايين و480 ألف فدان قمح، باعتباره محصول استراتيجي يتم زراعته خلال فصل الشتاء.

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وأضاف خليل لـ"الخليج 365"، أن زيادة القمح هذا العام بقارق 120 ألف فدان، عن العام الماضي، لافتًا إلى أن 85% من الزراعات سليمة ولا تعاني من مرض الصدأ الأصفر، لافتًا إلى أن بعض الحالات التي اكتشفت كانت بسب زراعة أصناف مخالفة.

وتابع: "الأصناف المخالفة التي حظرنا زراعتها في وجه بحري، هي الدوروم، وجميزة 11، وجميزة 12، وشندويل1"، مشيرًا إلى مرور اللجان العلمية على المساحات المنزرعة من القمح، بشكل يومي في كل المحافظات.

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