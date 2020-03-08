محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:
وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، تحذيرات للأعضاء عقب رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، قائلًا: "عليكم أن تدركوا قيمة عضوية مجلس النواب".
وقال عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الأحد: "جميعكم تتلقون طلبات من دوائركم، إذا كان طلب قانونيًا فنعم له، إما إذا كان غير قانونيًا فلا".
جاء ذلك عقب الموافقة على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن لرفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لاتهام النائب بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب.
وأرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إلى رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، في القضية 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب "جمال إبراهيم سيد محمد أحمد" لاتهامه في واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع الحصانة عن الشويخ.. عبدالعال للنواب: "عليكم أن تدركوا قيمة عضوية البرلمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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