مصر | إغلاق جزئي لطريق الواحات.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق جزئي لطريق الواحات.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لطريق الواحات في الإتجاهين لمدة 7 أيام لتنفيذ أعمال مرافق "كهرباء".

وبينت المرور في بيان لها عن قيام الإدارة بالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بكابلات كهرباء مول مصر مع مدينة الإنتاج الإعلامي مما يضطرهما لغلق طريق الواحات والطريق البطئ بالإتجاهين على أن تكون الأعمال على النحو التالي غلق جزئى لطريق الواحات في الإتجاهين تحديدًا أمام مول مصر لمدة 7 أيام إبتداء من غد الإثنين، حتي يوم الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتي الساعة الـ 5 صباحًا دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه مدير المرور الجهات المسئولة عن الأعمال بسرعة تنفيذ الأعمال وإعادة الشئ لأصله وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بصورة طبيعية فور الإنتهاء، مشددًا على الإلتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير، على أن يتم نشر اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشاد المركبات بمحيط مناطق الأعمال.

وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين بالإلتزام بتعليمات اللوحات ولجان المرور لتفادى التكدسات.