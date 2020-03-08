مصر | طلبوا فدية مليون جنيه.. كشف ملابسات اختطاف "خليجي" في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلبوا فدية مليون جنيه.. كشف ملابسات اختطاف "خليجي" في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات اختطاف عربي الجنسية، وطلب فدية مليون جنيه، وتمكنت القوات من تحريره، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر من سيدة، 40 سنة، تحمل جنسية إحدي الدول العربية، قررت بخروج زوجها، 41 سنة، يحمل نفس الجنسية، وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول.

وأضافت في بلاغها أنها علمت من شخص تربطه علاقة صداقة وعمل بزوجها بتلقيه إتصال هاتفي من رقم حدده، أخبره خلاله المتصل بتواجد المتغيب صحبتهم وطلبوا مبلغ مليون جنيه فدية نظير إطلاق سراحه.

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فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تنسيقا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 8 أشخاص "صاحب مكتب إستيراد خضروات وفاكهة، سائق، عاطل وشقيقه، ثلاثة عمال، سمسار خضروات".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضباط إدارتى البحث الجنائي بأمني "القليوبية، المنوفية والجيزة" أسفرت عن ضبطهما وقرر صاحب مكتب الإستيراد وجود علاقات تجارية بينه والمجني عليه ونظرًا لعلمه بثرائه فعقد العزم على إختطافه وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع الآخرين وإقتياده إلى إحدى المزارع بالطريق الصحراوي محل عمله.

وأرشدا عن مكان احتجاز المجني عليه بإحدى المزارع بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى، حيث أمكن تحرير المجني عليه وضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بالتناوب على حراسة المختطف باستخدام السلاح المضبوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

