مصر | الداخلية: مد فترة قبول طلبات الحج حتى الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية: مد فترة قبول طلبات الحج حتى الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الداخلية اليوم الأحد، مد فترة قبول طلبات حج القرعة بالمراكز والأقسام بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حتى الخميس المقبل 12 مارس الجاري.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بمناسبة البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لحج القرعة، وفتح باب التقديم بالمراكز والأقسام بمديريات الأمن لموسم حج 1441هـ / 2020م، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 22/2/2020 حتى يوم الأحد الموافق 8/3/2020م.

وأضافت أنه تقرر مد فترة قبول طلبات الحج بالمراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن، وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف، لتصبح حتى الخميس الموافق 12/3/2020، بدلاً من الأحد الموافق 8/3/2020م، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وتجرى قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن، وفقاً للجدول الزمني الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.