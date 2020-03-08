أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تعلن تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للاستديوهات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تعلن تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للاستديوهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن البدء في تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية لعدد كبير من الاستديوهات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، وتوفير الدعم اللوجستي؛ وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة العمل بها، وتهيئة المناخ المناسب، حتى يتمكن العاملين من القيام بدورهم، مع العمل على تطوير المحتوى الإعلامي المُقدم للمشاهد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها انتهت من أعمال تحديث عدد كبير من الأجهزة الموجودة بالاستديوهات، وتطوير البنية التحتية، مع تزويد تلك الاستديوهات بكاميرات حديثة وتقنيات عالية الجودة، ومنها ستديو 10 القناة الأولى.

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وكشفت الهيئة عن البدء في تحديث وتطوير البنية التحتية لستديوهات قطاع الأخبار، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، وهي ستديو 5 و11 و16؛ حيث تم البدء في تنفيذ خطة تطوير وتحديث آليات العمل بالقطاع، من خلال عدة اجتماعات عقدها حسين زين رئيس الهيئة مع القيادات وبعض من العاملين بقطاع الأخبار؛ لمناقشة الأفكار والرؤى التي تسهم في تفعيل دور القطاع، والنهوض به، وتجويد المحتوى الإعلامي، ومناقشة احتياجات العمل به، من تحديث وتطوير في الأستديوهات.

وأكد "زين" خلال تلك الاجتماعات، أهمية تطوير العمل بهذا القطاع الحيوي، الذي يذخر بالكوادر البشرية المتميزة مهنيًا؛ لتفعيل قدرته على المنافسة ومواكبة المستجدات والأحداث المحلية والدولية المتسارعة، وتقديم تغطية مهنية تهدف إلى زيادة الوعي وتنوير العقول.