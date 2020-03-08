أخبار مصر | ننشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة وعمومية 'دار الهلال'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة وعمومية 'دار الهلال' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المؤشرات النهائية لعمليات الفرز الأصوات بانتخابات مؤسسة دار الهلال، عن فوز كل عبداللطيف حامد ومحمد عبدالحافظ بعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين، ومحمد حبيب وهاني موسى بعضوية الجمعية العمومية عن الصحفيين.

وشهدت الانتخابات تعاونًا ملوحظًا بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الداخلية؛ حيث ينتشر أفراد الأمن والضباط لتأمين عملية الاقتراع.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان سابق لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسة، بلغ في مؤسسة أخبار اليوم 4675 ناخب.

وأضافت أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم يبلغ 2 لجنة للصحفيين، و4 لجان للإداريين، و3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين، وعدد 2 لجنة للعمال، بالإضافة إلى لجنه فرع المؤسسة بالإسكندرية.