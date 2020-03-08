أخبار مصر | "وعظ الغربية" تنظم مؤتمرا عن دور المنطقة في المشاركة المجتمعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وعظ الغربية" تنظم مؤتمرا عن دور المنطقة في المشاركة المجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت منطقة وعظ الغربية مؤتمرها نصف السنوي بعنوان "دور منطقة وعظ الغربية في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف د.نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية وبحضور د. سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

تناول المؤتمر أهمية التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة وعظ الغربية والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

وفي كلمته، قال الدكتور سعيد عامر إن مصر الأزهر الشريف قبلة القاصدين للعلم والوسطية والشريعة السمحاء، حيث يتميز الأزهر الشريف بمنهجه الوسطي في بيان يسر وسماحة الدين الإسلامي، من خلال علماءه ومنهاجه.

وأضاف عامر أن مجمع البحوث الإسلامية يقوم بدوره الفعال في التوعية المجتمعية عن طريق تطبيق بروتوكولات التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوعية الناس بأمور دينهم، وتبليغ رسالة الأزهر الوسطية والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم.