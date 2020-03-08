أخبار مصر | وفد حقوقي مصري يشارك في الدورة 43 ‏لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد حقوقي مصري يشارك في الدورة 43 ‏لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وفد حقوقي مصرى في أعمال الدورة 43 لمجلس ‏حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات ‏الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الإنسان في مصر ‏والتي تمت في نوفمبر الماضي.

يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار ‏للتنمية وحقوق الإنسان، ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، ‏وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية.

وسيلتقي الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص، وعدد ‏من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية، فضلًا عن عدد من اللقاءات التي ‏تهدف إلى مناقشة أوضاع حقوق الإنسان مع صناع القرار والمنظمات ‏الدولية المعتمدة.

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كان الوفد الحقوقي المصري، قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة ‏لملف مصر، في نوفمبر الماضي، حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة ‏اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس.

وتلقت مصر ‏372 توصية، تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الإنسان ‏المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وركزت التوصيات ‏التي وجهتها الدول المشاركة في جلسة مصر على أهمية تعزيز حالة ‏حقوق الإنسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية ‏والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع ‏‏المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة ‏حقوق ‏الإنسان.

كما اهتمت التوصيات بحقوق المراءة والطفل وذوي الإعاقة والحقوق ‏‏الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على إجراءات مكافحة البطالة، وخلق ‏فرص عمل، ومكافحة ‏الأمية، وتوفير سكن ملائم.

وطالبت التوصيات بفتح المجال امام حرية الراي والتعبير، ومراجعة ‏التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الإعدام.

‏كما دعت التوصيات، الحكومة المصرية إلى ضرورة الانضمام إلى المعاهدات ‏الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء ‏المعاملة، والحق في المحاكمة ‏العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في أي ادعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام ‏بالحق في ‏التعليم والصحة ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز ‏والقضاء على الإرهاب.