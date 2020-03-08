أخبار مصر | 1000 جهاز "إنفرا ريد" لمواجهة "كورونا" في المنشآت الفندقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1000 جهاز "إنفرا ريد" لمواجهة "كورونا" في المنشآت الفندقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشأت الفندقية، أنه تم الاتفاق علي شراء ١٠٠٠ جهاز أشعة فوق الحمراء (infrared) وتوزيعهم علي الفنادق الثابتة والعائمة للكشف علي النزلاء والعاملين.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع مديري الفنادق والمراكب العائمة، الذي عقده وزراء السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدني، عصر اليوم علي هامش زيارتهم إلى مدينة الأقصر.

وأضاف "فوزي" أن ذلك يأتي في إطار الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الفيروسات وخاصة فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وتابع "فوزي" أنه تم التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء للتفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة كمرحلة أولى في الأقصر وذلك طبقًا للمعايير الدولية، وستبدأ الشركة عملها ابتداء من أوائل الأسبوع القادم.