أخبار مصر | عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مسئول سوداني يواصل تصريحاته المثيرة حول سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، "تيجاني آدم"، أن تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، لايمُكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة.

وأضاف - في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، اليوم الأحد - أن تدخل الأطراف الأخرى سيُعقد الأمور بدلًا من تسهيل الحوار لحل المشكلات.

وأوضح أن تدويل قضية سد النهضة لا يُفيد البلدان المعنية في هذا الشأن، "والتدخل الأطراف الدولية سيؤجل الحلول؛ ولن يوقفوا المشروع".

وقال: "أنا مسلم، وفي الإسلام يجب أن تبحث دائمًا عن مصلحة جيرانك، ولكن أيضًا لا تنسى نفسك، وعلى مصر والسودان وإثيوبيا العمل معًا على نحو مناسب للاستفادة من سد النهضة، لأنه أحد الإمكانات الطبيعية التي يمكن أن تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء.